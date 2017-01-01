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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal: "Kıyılar artık kamunun"

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:33
Başkan Uysal: "Kıyılar artık kamunun"
Başkan Uysal: "Kıyılar artık kamunun"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçede kıyı işgallerine yönelik önemli bir mücadele verdiklerini belirterek, "Bu alanları artık kamunun yapıyoruz. Konseptini belirliyor ve topluma en güzel hizmeti veriyoruz. 'Kamuymuş' diye asla hizmet kalitesinden ödün vermiyoruz" dedi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün düzenlediği seminer programında konuştu. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda başkan yardımcıları ve tüm birim müdürlerinin katıldığı seminerde Başkan Uysal, göreve geldiği günden bu yana verdikleri mücadele sonucunda Muratpaşa'da kıyı işgalleri konusunda önemli bir ilerleme kaydettiklerini söyledi.
"Bu alanları kamunun yapıyoruz" diyen Başkan Uysal, bu alanların yeniden işgale konu olmaması amacıyla belediyenin, kamuya ait olan kıyı bandında kendisinin işletmecilik görevini üstlendiğini söyledi. Bu tip yerlerde kurulan işletmelerin niteliğinin işin uzmanlarıyla karşılık fikir alışverişi içinde belirlendiğini aktaran Başkan Uysal, "Konseptini belirliyor ve topluma en güzel hizmeti veriyoruz. 'Kamuymuş' diye asla hizmet kalitesinden ödün vermiyoruz" dedi.
Başkan Uysal, Bununla birlikte Muratpaşa'da asfalt plent başta olmak üzere bitik - fidan üretimi, yeraltı çöp konteyneri ve kent mobilyaları gibi alanlarda 'üreten belediye' dönemini başlattıklarını söyledi. 2014 yılında Muratpaşa Belediyesi'nin asfalt maliyetinin KDV hariç 118 bin TL iken arasan geçen yıllar içinde dökülen asfalt miktarının artmasına rağmen maliyetin 80 bin TL civarında olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Bu anlayışla bütçe performansında önemli bir başarıyı yakaladık, Türkiye için de örnek bir modeli de ortaya koyduk. Her hafta birkaç belediye gelip projelerimizi inceliyor" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

27.04.2017 11:42:29 TSI
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