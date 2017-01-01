27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Parkmetreler düzenlendi

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:34
Parkmetreler düzenlendi
Parkmetreler düzenlendi

(Fotoğraflı)

Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir merkezinde parkmetre uygulaması yapılan bazı noktalarda yol çizgisi yenileme çalışmalarına başladı.
Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, parkmetre çalışmasının sürdürüldüğü yerlerde araç park yerlerini düzenledi. Araçların park edildiği yerleri sarı çizgi ile yeniden belirleyen ekipler, çalışmalarına 26 Nisan Çarşamba günü Kıyık Caddesi'nde bulunan durakları ve parkmetre çizgilerini yenileyerek başladı.
Parkmetre yenileme çalışmaları ile ilgili açıklama yapan yetkililer, 27 Nisan Perşembe günü Kervansaray Otel arkasında bulunan alanlarda ve 25 Kasım Stadyumu Mevkii'nde, 29 Nisan Cumartesi günü ise Eski İstanbul Caddesi Mevkii'nde bulunan parkmetre çizgilerinin yenileneceğini bildirdi. Parkmetre yenileme çalışmaları devam ederken bölgede bulunan taksi esnafının talepleri de yerine getirilerek, taksi durağının çizgileri de yenilendi.
Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu çalışmalar sırasında vatandaşların ekiplere yardımcı olmalarını, çalışmaların yapıldığı alanlara araç parkı yapmamalarını, görevlilerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.
(KU-MK-Y)

27.04.2017 11:42:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Edirne'de &quot;kaçak midye&quot; operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE "KAÇAK MİDYE" OPERASYONU

Edirne'de köprü altında FETÖ kitapları bulundu
YEREL

EDİRNE'DE KÖPRÜ ALTINDA FETÖ KİTAPLARI BULUNDU
Edirne'deki FETÖ soruşturmaları
YEREL

EDİRNE'DEKİ FETÖ SORUŞTURMALARI
Üniversite öğrencilerine E-Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE E-GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER ZİRVESİ
Edirne'de 3 bin 961 öğrenci TEOG'da ter döktü
YEREL

EDİRNE'DE 3 BİN 961 ÖĞRENCİ TEOG'DA TER DÖKTÜ
&quot;Fizyo-trak&quot; fizik tedaviyi kolaylaştıracak
YEREL

"FİZYO-TRAK" FİZİK TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRACAK
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI
Sağlık Müzesi'nin kuruluşunun 20. yılı kutlandı
YEREL

SAĞLIK MÜZESİ'NİN KURULUŞUNUN 20. YILI KUTLANDI
Ankara merkezli FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU

FETÖ'nün sözde &quot;adalet imamı&quot;nın Edirne'de yakalanması
YEREL

FETÖ'NÜN SÖZDE "ADALET İMAMI"NIN EDİRNE'DE YAKALANMASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Türk insanı hakkında ilginç bilgiler
YAŞAM

TÜRKLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 Ünlü şarkıcının klasik arabası
  • 4 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!