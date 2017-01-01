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Parkmetreler düzenlendi



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, şehir merkezinde parkmetre uygulaması yapılan bazı noktalarda yol çizgisi yenileme çalışmalarına başladı.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, parkmetre çalışmasının sürdürüldüğü yerlerde araç park yerlerini düzenledi. Araçların park edildiği yerleri sarı çizgi ile yeniden belirleyen ekipler, çalışmalarına 26 Nisan Çarşamba günü Kıyık Caddesi'nde bulunan durakları ve parkmetre çizgilerini yenileyerek başladı.

Parkmetre yenileme çalışmaları ile ilgili açıklama yapan yetkililer, 27 Nisan Perşembe günü Kervansaray Otel arkasında bulunan alanlarda ve 25 Kasım Stadyumu Mevkii'nde, 29 Nisan Cumartesi günü ise Eski İstanbul Caddesi Mevkii'nde bulunan parkmetre çizgilerinin yenileneceğini bildirdi. Parkmetre yenileme çalışmaları devam ederken bölgede bulunan taksi esnafının talepleri de yerine getirilerek, taksi durağının çizgileri de yenilendi.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu çalışmalar sırasında vatandaşların ekiplere yardımcı olmalarını, çalışmaların yapıldığı alanlara araç parkı yapmamalarını, görevlilerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

(KU-MK-Y)



27.04.2017 11:42:49 TSI

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