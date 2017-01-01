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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Vali Tuna Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:37
Vali Tuna Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi
Vali Tuna Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi
- Vali Tuna, "ufak ufak toplanan yardımlar büyük bir yarayı saracaktır"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 6 yıldır Suriyeli mazlumlara yardımlarını ulaştıran Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu yönetimi ile bir araya geldi.
Yaklaşan Ramazan ayıyla birlikte yeni bir yardım kampanyası düzenlemeye hazırlanan İnsani Yardım Platformu bu konudaki görüşlerini ve destek taleplerini iletmek üzere Vali Güngör Azim Tuna'yı ziyaret etti.
Vali Tuna , İnsani Yardım Platformunun bugüne dek yaptığı çalışmaları takdir ederek, bu zamana kadar Valilik olarak destek verdikleri gibi bundan sonra da mazlum Suriye halkı için yapılacak her türlü yardım kampanyasına destek vereceklerini belirtti.
STK'lar aracılığıyla Şanlıurfa halkının Suriyeli kardeşlerine yaptığı yardımların her türlü takdiri hak ettiğini belirten Vali Tuna, "Devletimizin, yerel yönetimlerimizin ve kuruluşlarımızın değişik alanlarda çalışmaları var. Sadece gıda ve barınma ihtiyaçları noktasında değil sosyal ihtiyaçları da kapsayan çok yönlü bir destek verilmeye çalışılıyor. Bir taraftan da temel ihtiyaçların sürdürülebilir bir şekilde karşılanması da önem arz ediyor. Bu kapsamda Ramazan öncesi yine STK'larımızın oluşturduğu platformla Valiliğimizin de işin içinde olacağı yeni bir kampanyaya başlayacağız. Sınır ötesine de devletimizin Kızılay gibi kuruluşları eliyle belki yardımları ulaştıracağız. Belediyelerimiz de bu güne kadar kampanyalara çok ciddi katkılar yaptılar, bundan sonra da İnşallah yapacaklar diye düşünüyoruz. El birliğiyle ufak ufak toplanan bu yardımlar büyük bir yarayı saracaktır. İnsani Yardım Platformuna, üye STK'larımıza ve bu işe gönül veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Osman Gerem ise,verdiği desteklerden dolayı Vali Güngör Azim Tuna'ya teşekkür ederek Ramazan ayının bereketinden Suriyelilerin faydalanabilmesi için yeni bir kampanya başlatacaklarını dile getirdi.
Buluşmanın sonunda ise kampanyalarına verdiği desteklerden dolayı Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'ya İnsani Yardım Platformu tarafından plaket verildi.
(AK-OE-Y)

27.04.2017 11:46:34 TSI
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