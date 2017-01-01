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Bozüyük Belediyesi 23 Nisan 5. Çocuk Festivali hafta sonu şişme oyun gurupları ile devam edecek



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen 23 Nisan Çocuk Festivali'nin olumsuz hava koşulları nedeni ile yapılamayan Cumhuriyet Meydanı'ndaki bölümü bu hafta sonu yapılacak.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her çocuğun büyük bir coşku ve mutlulukla, doya doya yaşayabilmesi için özen gösterdiği önemli bir etkinlik olan Çocuk Festivali bu yıl da yoğun ilgi gördü. İki gün boyunca yapılan etkinliklerde miniklerin gösterileri beğeni ile izlendi. Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan ve şişme oyun guruplarının yer aldığı etkinlik bölümü ise olumsuz hava koşulları nedeni ile iptal edildi. Etkinliklerin iptal edilen bu bölümü hava sıcaklıklarının artması ile birlikte bu hafta sonu yapılacak. 29 Nisan Cumartesi ve 30 Nisan Pazar günü yapılacak etkinliklerle Çocuk Şenliği kaldığı yerden devam edecek. Çocuk Şenliği'nde şişme oyun guruplarının yanı sıra ayrıca birbirinden eğlenceli oyunlar ve sürpriz hediyeler de çocukları bekliyor olacak.

(FSİ-MET-Y)



27.04.2017 11:46:36 TSI

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