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İzmit'te 178 öğrenciye bisikletleri teslim edildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:39
İzmit'te 178 öğrenciye bisikletleri teslim edildi
İzmit'te 178 öğrenciye bisikletleri teslim edildi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen törende 178 öğrenciye bisikletleri teslim edildi.
Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş Veli Orta Okulu'nda 178 öğrenciye düzenlenen törenle bisikletleri teslim edildi. Okul bahçesinde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen Belediye meclis üyeleri Engin Uztürk ve Ayhan Aslanboğa, Hacı Bektaş Veli Orta Okulu Müdürü Erdoğan Davut, Okul Aile Birliği Başkanı Tenzile Bircan, mahalle muhtarı İbrahim Efe ile veliler katıldı.
Bisiklet dağıtım töreninde konuşan İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, "İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'ın adaylık projeleri kapsamında 6 yıldan beri öğrencilere bedava bisiklet veriyoruz. Türkiye'de ilk kez İzmit Belediyesi tarafından başlattığımız proje artık bütün yurda mal oldu. Bugün artık bir çok ilde öğrencilere bisiklet dağıtılıyor. Çocukların bisiklet hayallerini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bizler, sizlerin bu hayalin gerçekleştirirken sizlerden de bizlerin ülkemizi dünyada yarışır ülkeler seviyesine çıkarma hayalimizi gerçekleştirmenizi bekliyoruz. Çok çalışarak bu hayalimizi gerçekleştireceğinize inancımız sonsuzdur. İnşallah ülkemiz sizlerin sayesinde dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer alacaktır. Bisiklet kullanırken kasklarınız mutlaka takın" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Akmenşen de İzmit Belediyesi sayesinde okulların bir çok ihtiyacının karşılandığını ifade ederek, "Eğitim gönüllüsü bir belediye başkanımız olduğu için çok şanslıyız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi. Okul aile birliği başkanı Tenzile Bircan, Başkan Vekili Bulut'a çiçek vererek teşekkür etti.
(İG-GY-Y)

27.04.2017 11:47:03 TSI
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