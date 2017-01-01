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GAÜN'de muhteşem buluşmalar konseri



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuarı kültür ve sanat günleri etkinlikleri kapsamında TRT Ankara ve İstanbul Radyoları işbirliğiyle Öğr. Gör. Yunus EMRE tarafından hazırlanan "Buluşmalar" adlı Türk Halk Müziği Konseri gerçekleşti.

Atatürk Kültür Sahnesinde düzenlenen ve iki bölümden oluşan konserde, birinci bölümde GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Lisans Dört öğrencileri ile hazırlanan Türk Halk Müziği nefesli çalgılar dinletisi, ikinci bölümde ise TRT Ankara ve İstanbul Radyosu sanatçıları katılımcılarla buluştu.

Konserde, "O Yar Gelir, Ben de Bildim Taze Gelin Olmuşsun, Bahçelerde Ot Olur, Silifke Zeybeği, Bağlamam Perde Perde, Ahirim Sensin" gibi Doğu Anadolu, Gaziantep, Tunceli, Silifke, Giresun, Erzurum gibi ülkemizin çok sayıda yöresinden birbirinden güzel eserler sunuldu.

TRT Ankara ve İstanbul Radyosu Saz Sanatçılarından Cemal Özkızıltaş, Umut Sülünoğlu, Mert Aslan, Sinan Kızılgöz ve Uğur Önür ile birlikte GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. Yunus Emre sahne aldı. Konser sonunda konuk sanatçılara Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

(SD-OE-Y)



27.04.2017 11:47:06 TSI

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