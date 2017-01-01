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Kayseri'deki cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de aracında silahlı saldırıda öldürülen 31 yaşındaki A.H.'nin olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 22 Nisan tarihinde Gültepe Mahallesi Köşk Caddesi üzerinde meydana gelen olayda esnaf A.H. (31) aracında silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan A.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi olarak H.E.'yi (47) suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrası olaya karıştığı iddia edilen M.G. (40) ve U.T. de kısa sürede gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılırken, M.G. ve H.E. tutuklandı, U.T. ise serbest bırakıldı.

(TB-AÖ-Y)



27.04.2017 11:48:07 TSI

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