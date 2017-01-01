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Aday memurların temel eğitimi Antalya'da başladı



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ANTALYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde göreve yeni başlayan memurların "Aday Memurların Temel Eğitimi" Antalya'da başladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde göreve yeni başlayan memurların "Aday Memurların Temel Eğitimi" Serik'in Belek Turizm bölgesinde başladı. Eğitim programına Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Halim Bediz katıldı.

Eğitimin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Mustafa Sönmez, Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk ile birlikte DSİ Antalya 13. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun'dan kurumun yatırımları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı ve beraberindeki heyet DSİ Antalya Bölge Müdürlüğünden ayrılmadan önce Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası girişinde bulunan Aksu Çayı Taşkın Koruma işine ait maketi inceledi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.04.2017 11:48:07 TSI

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