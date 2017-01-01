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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniyeli öğrencilerin Çanakkale gezisi

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:42
Burhaniyeli öğrencilerin Çanakkale gezisi
Burhaniyeli öğrencilerin Çanakkale gezisi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu öğrencileri için düzenlenen Çanakkale gezisi ilgi gördü. Bengi projesi kapsamında düzenlenen gezi sırasında duygusal anlar yaşandı.
Hürriyet Ortaokulu'nda 5.6.7. ve 8. sınıflardan oluşan gurup Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret etti. Okul Müdürü Karanfil Bilgin başkanlığında gezi kolu başkanı Mehmet Aydın, Adnan Çaltılı, Güssüm Ağaç, Emel Yaz, Mehmet Pars, Özlem Özbek ve Gülay Ayaz'ın öncülüğünde "Tarihi mekanlara dokun" sloganıyla yapılan gezide, Çanakkale savaşlarında yaşananlar rehberlerden dinlenirken duygusal anlar yaşandı. Geziye 138 öğrencinin katıldığını anlatan Okul Müdürü Karanfil Bilgin, "Çok yararlı bir gezi oldu. Öğrencilerimiz Çanakkale'de yaşananları öğrendi. Çok yararlı ve faydalı tarihi bir gezi oldu" dedi.
(FT)

27.04.2017 11:51:17 TSI
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