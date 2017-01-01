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Büyükşehir Alanya'da iş arayanları işverenle buluşturuyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile kurduğu İş ve Danışma Ofisi'nin bir şubesini Alanya'da hizmete açtı.

Alanya'da ASMEK içinde hizmet vermeye başlayan İş ve Danışma Ofisi, iş arayanlarla işvereni buluşturuyor. İŞKUR ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile faaliyetlerini sürdüren İş ve Danışmanlık Ofisi, "Her başvuru yapana iş teklifimiz var" sloganıyla işçi ve işvereni bir araya getiriyor. Sadece Antalya merkezinde değil ilçelerde de iş imkanlarını araştıran İş ve Danışmanlık Ofisi, iş arayanla işveren arasında köprü görevi yürütüyor.



Güney ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, İş ve Danışmanlık Ofisi'ni ziyaret ederek, iş başvurusunda bulunan vatandaşlarla görüştü. Güney, "Antalya'da daha önce faaliyete geçen İş Danışmanlık Ofisi sayesinde bugüne kadar yaklaşık 5 bin kişi iş sahibi oldu. Alanya'da da bu ofisi açarak, özel sektör ile iş arayanları bir araya getirmeyi amaçladık. İş ve Danışmanlık Ofisi'ne müracaat eden, vatandaşların bilgileri ve iş deneyimleri bir dosyada toplanıyor ve istediği iş alanı ile ilgili talepte bulunan özel sektör temsilcileriyle buluşturuluyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte birçok kişiyi iş sahibi yapmayı ümit ediyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.04.2017 11:53:37 TSI

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