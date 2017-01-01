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Burhaniye'de başarılı oyunculara Başkan teşekkürü



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediyenin düzenlediği Çocuk Şenliği'nde görev alan Mysia Sanat Merkezi Halk Oyunları Ekibi büyük beğeni kazanırken, Başkan Uysal'dan teşekkür aldı. 23 kişilik ekip Ege yöresi oyunlarını sahnelerken, Burhaniye ve çevre ilçelerin aranılan ekibi oldu.

Burhaniye'de, bayramların yanı sıra düğün ve sünnetlerde de görev alan halk oyunları ekibi takdir topladı. Mysia Sanat Merkezi'nde Metin Çavdar ve Harun Kocakurt'un çalıştırdığı ekip gösterileri ile göz doldurdu. Belediyenin düzenlediği Çocuk Şenliği'nde de sahne alan ekibe teşekkür eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, genç oyuncuların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi. Uysal, başarılı oyuncular ile eğitmenlerine teşekkür etti. Spor ve sanatsal faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Metin Çavdar, festivallerde Burhaniye'yi temsil ettiklerini söyledi.

(FT-EME)



27.04.2017 11:54:18 TSI

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