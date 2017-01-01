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Bülent Emin Yarar konservatuvar öğrencileriyle buluştu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Bülent Emin Yarar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana sanat Dalı öğrencileriyle bir araya geldi.

"Tiyatro hayatın en büyük gerçeği" diyerek sözlerine başlayan Bülent Emin Yarar, tiyatro yaşamı hakkında tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Yarar, "İçimizdeki samimiyeti çoğaltmalıyız. Bu sadece tiyatro için değil, günlük yaşamımızda da gerekli. Yaşantımızın içini samimiyet, coşku ve yalansızlıkla doldurmak önemli" dedi.

Söyleşide öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Yarar şunları aktardı:

"Siz hiçbir şeyi ödev olarak kabul etmeyin, ne yapıyorsanız kendiniz için yapın. Yaptığımız iş insanı anlatıyor. Ben oyunculuğunu arkaya bakmadan kendimi iyi hissetmek için yapıyorum. Dolayısıyla kendi hikayesini ve yüzleşmesini yapmış bir yazarın elçileri olarak, yazarın yazdıklarını söyleyeceksek bu işi samimiyetle yapmalıyız."

Söyleşi, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından son buldu.

(İHA-MET-Y)



27.04.2017 11:54:53 TSI

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