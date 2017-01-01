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Karacasu kan ağlıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:50
Karacasu kan ağlıyor
Karacasu kan ağlıyor
- Turistik tesisler kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Binlerce yıllık mirasın üzerinde oturan Karacasu'da turizm can çekişiyor. İlçede bulunan az sayıdaki turistik tesisin kapanma noktasına geldiğini savunan esnaflar, her geçen gün azalan umutların tükendiğini söylüyor.

Milattan önce 5. yüzyılda kurulan ve Roma İmparatorluğunun önemli merkezlerinden biri haline gelen Karacasu'daki tarihi Afrodisias antik kenti, son yıllarda ziyaretçi kaybı yaşıyor. 2016 verilerine göre sadece 156 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarih hazinesi Afrodisias, Rum evleri dışında hiçbir mimari cazibesi olmayan Selçuk'taki Şirince ile kıyaslandığında neredeyse kayıp kent muamelesi görüyor.

Yaşanan ilgisizliği, yeterince tanıtım yapılmamasına bağlayan antik Afrodisias kentinin çevresinde yer alan işletme sahipleri, özellikle merkezi hükümet ve Karacasu Belediyesine yükleniyor. Bu konuda Karacasu Belediyesine büyük iş düştüğünü ancak bugüne kadar ciddi bir reklam ve tanıtım çalışması yapılmadığını söyleyen bölge insanı, böyle sürmesi halinde ilçede umudunu turizme bağlayan birçok işletmenin kapısına kilit vurulacağı uyarısında bulunuyor.

Son 2 Yılda Yüzler Gülmedi
2015 yılından bu yana Karacasu ve Afrodisias'a gelen ziyaretçi sayısında ciddi düşüşler yaşandığını kaydeden bölgedeki turizmciler, ülkedeki terör olaylarının krize etkisi olduğu görüşünde. 2016 yılında turizm sektöründeki gerilemeyi hafifletmek için fiyat kırma yoluna giden Karacasulu işletmeciler, 2017 yılında aynı durumun yaşanması halinde kapılarına kilit vuracaklarını belirtiyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre, Türkiye'nin Şubat 2017 otel dolulukları, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 1,7 artışla yüzde 50,5 olarak gerçekleşti. Ancak Karacasu'daki otel ve restoran işletmecileri Mayıs ayının yaklaşmasına rağmen ilçede turizm sezonunun açılmadığından yakınıyor. Afrodisias'ın hemen girişinde bulunan bir restoranın yetkilisi Ferhat Derik; "Geçen yıl müşteri sayımızda inanılmaz bir düşüş yaşadık. Günde 10 kişi anca geliyordu. Bu yıl Nisan ayı bitti biz daha sezonu açamadık." diyerek sitem ediyor.

Hemen ilerisindeki marketin sahibi Mesut Ertuğrul ise, "Yabancı turist zaten gelmiyor. Yerli turistlere hizmet ediyoruz. Bu yıl biraz olsun ziyaretçi gelir diye umut ediyoruz. Şimdilerde günde 3 taksi anca geliyor. 2 senedir mahvolduk." şeklindeki sözleriyle Karacasu'da yaşanan sıkıntıya yerel yöneticilerin çözüm üretmesini istedi.
Afrodisias'a gelenlerin uğramadan geçmediği ve geçmiş sezonlarda yıllık yaklaşık 35 bin turisti ağırlayan restoran ve otel işletmecisi Mehmet Çevik, 1989 yılından beri Karacasu'da bu işi yapıyor. 2015 yılından bu yana ilçede turizm gelirlerinde bir düşüş yaşandığını belirten Çevik, "Normalde sezon Mart ayında başlar. Biz burada kültür turizmi yapıyoruz. Kasım ayına kadar yoğunluğun devam etmesi gerekir. Dünya genelinde yaşanan terör olayları ülkemizi de etkiledi. Devletlerarası ilişkiler bu noktada oldukça önemli. Bu nedenle hükümetin bu duruma el atması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni düzenlemeler getirmesi gerekiyor." diyerek önlem alınması çağrısında bulundu.
(ES-MB-Y)

27.04.2017 11:58:40 TSI
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