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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurumlu işadamlarından Başkan Sekmen'e ziyaret

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:51
Erzurumlu işadamlarından Başkan Sekmen'e ziyaret
Erzurumlu işadamlarından Başkan Sekmen'e ziyaret

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu Erzurum Temsilcisi Muhammet Zeki Gözeler ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.
Erzurum'da kurulan ve kentte kurum ziyaretlerine başlayan BİRKONFED Erzurum Temsilcisi Muhammed Zeki Gözeler ve yönetimi, ilk ziyaretini bölgesel yatırımlarda başrolü oynayan Başkan Mehmet Sekmen ile bir araya geldi. Başkan Gözeler, ziyarette yönetim kurulu üyelerinin şehir ve bölge yatırımları hakkında bilgiler verdi. İş adamlarını tek tek dinleyen ve istihdam için olası her bir yatırımda kendilerine destek vereceğini dile getiren Başkan Sekmen, özellikle Cazibe Merkezi Programı ile yakından ilgilendiğini kaydetti. Yerli yatırımcının yanı sıra ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gerçekleştiren iş adamlarıyla da iletişim halinde olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, "Önümüzdeki günlerde Cazibe Merkezi Programı kapsamında, şehrimizle ilgili hazırlanan ve belli bir aşamaya gelmiş en önemli projeleri yakından analiz etmek adına bir Ankara ziyaretimiz olacak. Bu anlamda şehrimize istihdam sağlayacak yatırımlar için elimizden gelen tüm desteği sunmaya hazırız. Hedeflenen projelerin hayata geçirilmesi halinde binlerce gencimiz için istihdam alanı açılmış olacak. Böylece hem şehrimiz yatırımlar ile daha da zenginleşecek hem de gençlerimiz alacağı eğitimler neticesinde nitelikli meslek sahip olacak" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Sekmen, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi.
(ERZ-AA-Y)

27.04.2017 11:59:34 TSI
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