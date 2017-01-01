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Doğu Karadeniz Dubai'de tanıtılıyor



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Doğu Karadeniz, Ortadoğu'nun en büyük ve dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan Dubai Arabian Travel Market 2017 Fuarı'nda tanıtılıyor.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) bu yıl 6. kez katıldığı fuarda dünyanın önemli destinasyonları görücüye çıktı. Doğu Karadeniz Bölgesi turizmi açısından hedef pazarların başında gelen fuarda acente ve oteller yoğun şekilde doğrudan satış ve birebir işbirliği çalışmaları yürütüyor.

DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı fuarda, yerli ve yabancı acente, kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmelerde bölge turizmi, yatırımlar ve destekler konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Fuar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ve Dubai Başkonsolosu Erdem Ozan, DOKA standını ziyaret ederek bölge turizmi hakkında bilgi aldı. DOKA'nın ve acentelerin fuara göstermiş oldukları ilgiden memnun olduklarını dile getiren Müsteşar Arısoy, Dubai fuarında yapılacak tanıtımların ülkemiz turizmine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizmde kat ettiği aşamanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Müsteşar Arısoy, bölgedeki turizm yatırımları ile ilgili detaylı bilgi alıp, yatırımlar için bakanlık düzeyinde gerekli destekleri sağlayacaklarını ifade etti.

Fuar çalışmalarını yerinde değerlendiren DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ise "Dubai Fuarı, hedef pazarımız olan Körfez ülkelerinin nabzını tutmak açısından çok önemli bir fuar. Bu yıl 6. kez katıldığımız bu etkinlik sayesinde her yıl bölgemize gelen turist sayısında önemli oranda artış sağladık. Fuara birlikte katıldığımız acente ve otellerimizin de işbirliği ve doğrudan satış yapmalarını sağladık. Biz katıldığımız fuarlarda sadece tanıtım yapmıyoruz, Bölgemizin yatırım ortamlarını da anlatıyoruz. Şuana kadar birçok yatırımı bu sayede Bölgemize kazandırdık" diye konuştu.

Körfez ülkelerinin yanı sıra önümüzdeki yıldan itibaren hedef pazarı çeşitlendirmek istediklerinin belirten Adıyaman, "2017 yılından itibaren turizmde pazar çeşitliliğini sağlamış, altyapısını tamamlamış, 2 -3 ay boyunca sadece gezip görmeye dayalı bir turizm değil, 12 aya yayılmış, bunun yanında aktivite çeşitliliğini sağlamış, kış turizmini, ekoturizmi, alternatif turizmi ön plana çıkaran bir Doğu Karadeniz hayal ediyoruz" dedi.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ise, Trabzon ve Bölge turizmi için hedeflerini büyüttüklerini, hem mevcut pazarları geliştirmek hem de çeşitlendirmek için tanıtımlara ağırlık verdiklerini belirtti.

Ayvazoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Trabzon bu günlere geçmiş yıllarda yapılan özverili çalışmalar ve gayretlerle gelebildi. Şehrimizin tanıtımında, bu seviyeye ulaşmasında emeği geçen başta rahmetli Valimiz Recep Kızılcık'a, TTSO Başkanımız Suat Hacısalihoğlu'na, DOKA Kurucu Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım'a, TURSAB Başkanı Suat Gürkok'a, bir önceki İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İsmail Kansız'a ve adını sayamadığımız yüzlerce Trabzon Sevdalısına, hükümetimize ve devletimize şükranlarımızı sunarız."

Dubai ATM fuarını değerlendiren Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hacıoğlu da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Doğu Karadeniz Bölgesi için özel olarak ayırmış olduğu alanda Trabzon ve Rize illerini tanıtma fırsatı bulduklarını ve gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Bu yıl 150 ülkeden 2 bin 800 firmanın katıldığı ve 45 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuara, Türkiye'den yaklaşık 100 firma katılıyor.

(BK-ÖS-Y)



27.04.2017 12:08:02 TSI

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