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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Çermik polisi dolandırıcı şebekesini çökertti

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:01
Çermik polisi dolandırıcı şebekesini çökertti

Hacı Güneş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik İlçe Emniyeti Asayiş Büro ekibinin dikkati ve titiz çalışması sonucu 4 kişilik dolandırıcı şebekesi çökertildi.
İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Emin Şahan, "Kendisini Çermik Emniyetinde görevli polis memuru olarak tanıtan şahıs, Güçlütaş Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç. isimli kişiye FETÖ ile ilişkisi olduğunu söylemiş. A.Ç.'den 15 bin 500 TL'yi İstanbul Küçükçekmece PTT Şubesine İ.G. adına yatırmasını istemiş. Olayın mağduru A.Ç. 15 bin 500 TL'yi yatırdıktan sonra aynı dolandırıcılar mağdur A.Ç.'den ikinci defa para istemiş. Bunun üzerine mağdurun oğlu şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Büro Ekipleri ikinci defa para yatırmaya giden A.Ç.'yi PTT'de bularak para yatırmasını engelledi. Daha sonra İstanbul Küçükçekmece Emniyetiyle irtibata geçen Çermik polisi parayı çekmeye giden İ.G.'yi kıskıvrak yakaladı" dedi.
Yakalanan İ.G.'nin çektiği 15 bin 500 TL'yi S.K. isimli bayan çete liderine verdiğini söylediğine dikkat çeken Şahan, "4 kişilik ekip çökertildi. Bu çetenin çeşitli dolandırıcılık suçlarından sabıkaları var. Vatandaşlar bu tip konularda uyanık olmalı ve hemen emniyete başvurmalı" diye konuştu.
(HG-MP-Y)

27.04.2017 12:09:41 TSI
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