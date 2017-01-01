YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meram'da aile seminerleri başladı

Meram'da aile seminerleri başladı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen aile akademisi eğitim seminerleri başladı.

Meram Belediyesi Altuncan Hatun Aile ve Yaşam Merkezinde düzenlenen seminere, Alavardı ve Yunus Emre mahallerinden vatandaşlar katıldı.

İletişim kavramının son 15 yılda ön plana çıktığına dikkat çeken Aile Danışmanı Zehra Betül Salur, "Daha önce sanal iletişim olmadığı için toplumdaki iletişim daha güçlüydü. Sanal iletişim ne zaman hayatımıza girdi iletişim de kopmaya başladı" dedi.



"Sözsüz iletişim daha önemli"

Sözsüz iletişimin hayatımızda önemli yer tuttuğuna dikkat çeken Salur, "Bir ortama girdiğinizde sizi nasıl karşıladıkları, mesleğini nasıl yaptığınız, hakkınızda ne düşündükleri aslında dille söylenmez. İletişimde ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz daha önemli. Kelimeler iletişimde yüzde 10'luk bir etkiye sahip. Asıl etki ses tonu ve beden dilinde. İletişimin en büyük kısmı beden diliniz ve dış görünüşe ait" diye konuştu.

Aile içinde etkili iletişimin önemine dikkat çekilen seminer tiyatro ile desteklendi. Meram Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerlere; 4 Mayıs'ta Mümtaz Koru İmam Hatip Ortaokulu, 8 Mayıs'ta Gödene Bilgi Merkezi ve 11 Mayıs'ta da Ali Taşoluk İlkokulu'nda devam edilecek. Programların başlama saati ise 14.00 olarak açıklandı.

Bu programla, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesini desteklemek üzere dinamik nüfus yapısının korunması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve böylece sosyal refah ve sosyal sermayenin artırılması amaçlanıyor.

(AH-)



27.04.2017 12:09:57 TSI

NNNN

