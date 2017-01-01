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Aydın Ticaret Borsası Olıvtech Fuarında yerini aldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:01
Aydın Ticaret Borsası Olıvtech Fuarında yerini aldı
Aydın Ticaret Borsası Olıvtech Fuarında yerini aldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası, bu yıl 7.'si gerçekleşen Olivtech Zeytin Zeytinyağı ve Teknolojileri Fuarında yerini aldı. Borsa Başkanı Bosnalı, Türkiye'de zeytinyağı tüketimi ve markalarının arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

7. Olivtech Zeytin, Zeytinyağı ve Teknoloji Fuarı açılışına, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Fevzi Çondur Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Rıza Uyar ve Erkan Aslan katıldı. Aydın Ticaret Borsası standında Borsa üyelerinin markalı zeytin, zeytinyağı, zeytinyağlı sabun ürünlerinin tanıtımının yanı sıra, yerli ve yabancı ziyaretçilere Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanı Gülsün Bulut tarafından zeytinyağı tadımı yaptırılarak, kaliteli zeytinyağında olması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi.

"Zeytinyağı tüketimi ve markalarının arttırılması gerekiyor"
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; "Türkiye'de kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı markalarının daha da arttırılması gerektiğini ifade ederek, ülkemiz geçmiş yıllarda 80 milyon zeytin ağacına sahipken, son yıllarda yapılan dikimlerle birlikte yaklaşık 170 milyon ağaç varlığına ulaştık. Ancak zeytinyağı üreticisi beş büyük ülke içinde yer almamıza rağmen, diğer üretici ülkelerle karşılaştırıldığında, halen kişi başına tüketim miktarı 1,5 -2 kg gibi son derece düşük seviyededir. Bu rakam bazı ülkelerde ortalama 22 kg.'a ulaşmaktadır. Ülkemizde zeytinyağı tüketimi, ağırlıklı olarak üretim bölgeleri olan Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. İç ve Doğu Anadolu'da bu oran yok denecek kadar az ve zeytinyağı adı altında başka yağlar tüketilmektedir
On yedi ilde yaklaşık 17 bin kişiye Tadım Yaptırarak zeytinyağında olması gereken özellikleri anlattık
Zeytinyağı adı altında tüketicilerin başka yağlar tüketmesini bir nebze dahi olsan engellemek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve iç tüketimi arttırmak için Borsamız koordinatörlüğünde, İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş. Ege İhracatçı Birlikleri ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ortaklığında "Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması" projemizi yürütmekteyiz. Projemiz kapsamında Ankara, Samsun, Konya, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Edirne, Tekirdağ, Sivas, Erzincan, Giresun, Elazığ, Kütahya, Ordu, Malatya, Zonguldak, Kocaeli olmak üzere on yedi il de Zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliklerimiz gerçekleştirilmiştir. Tadım ve tanıtım etkinliklerimiz Sakarya, Mardin ve Van olmak üzere 3 il de daha devam edecektir.
Tüketicilerimiz Tadım Konusunda Bilinçlendirildiği Takdirde Hem Tüketim Arttırılabilir, Hem de Tağşiş Bir Nebze de Olsa Minimize edilebilir.
Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımız, tüketicilerle birebir görüşerek, tüketicilere kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebileceklerini, tadım yaptırarak anlatılmaktadır. Tüketicilerimiz tadım konusunda bu şekilde bilinçlendirildiği takdirde hem tüketim arttırılabilir, hem de tağşiş bir nebze de olsa minimize edilebilir. Amacımız bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasıdır. Projemiz ile tadım ve tanıtım etkinliğini gerçekleştirdiğimiz 17 ilde yaklaşık 17 bin kişiye zeytinyağında olması gereken özellikleri anlattık ve zeytinyağının tadımını yaptırdık. Projemizle iç tüketimin arttırılmasını teşvik etmek ve bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılması amacımıza ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Olivtech Fuarı, zeytinyağı sektörü adına kıymetli bir fuardır"
Fuarın önemine işaret eden Bosnalı, "Zeytinyağı sadece yağ değildir. İçermiş olduğu sağlık açısından yararlı bileşenler nedeniyle, aslında ilaç gibi tüketilmesi gereken bir besin maddesidir. Son yıllarda beslenme ile ilgili yapılan araştırmalarda, birçok rahatsızlığı önlemede yararlı olan maddeleri içeren besin maddeleri sıralamasında ön sıralarda zeytinyağı yer almaktadır. Zeytin ve zeytinyağı üretim zincirindeki önemli firmaların katılımcı olduğu, yerli ve yabancı alıcılarla bir araya geldiği Olivtech, fuarı Zeytinyağı sektörü adına kıymetli bir fuardır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, fuarda yer almaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.
(MB-E)

27.04.2017 12:10:12 TSI
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