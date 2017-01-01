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Erzincan7da 57 polis açığa alındı



ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 57 polis açığa alındı.

Yurt genelinde başlatılan operasyon kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görevli bir 4. Sınıf Emniyet Müdürü, bir başkomiser, bir komiser, sekiz komiser yardımcısı, bir başpolis ve 45 polis memuru olmak üzere toplamda 57 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.

(AA-AA-Y)



27.04.2017 12:11:33 TSI

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