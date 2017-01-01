27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan7da 57 polis açığa alındı

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:02
Erzincan7da 57 polis açığa alındı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 57 polis açığa alındı.
Yurt genelinde başlatılan operasyon kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğünde görevli bir 4. Sınıf Emniyet Müdürü, bir başkomiser, bir komiser, sekiz komiser yardımcısı, bir başpolis ve 45 polis memuru olmak üzere toplamda 57 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı.
(AA-AA-Y)

27.04.2017 12:11:33 TSI
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