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Bozüyük'te 4. Kariyer Günleri sürüyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen kariyer günlerinde finans ve sermaye piyasalarının önde gelenleri Bozüyüklü öğrenciler ile bir araya geldi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, iş adamları ve uzmanlar Dr. Taşkın Subaşı, Can Polat, Dr. Gökhan Büyükşengör ve Doruk Karşı konuşmacı olarak, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent de konuk olarak katıldı. Program yaklaşık olarak 3 saat sürerken finans sektörü ve sektördeki deneyimlerini öğrencilere aktaran katılımcılar, sektörde ilerlemenin yollarını ve kariyer için yapılması gerekenleri büyük bir içtenlikle öğrenciler ile paylaştı.

Program sonunda kurumlarında staj görme ve eğitimlere katılma fırsatı için öğrenciler arasından kura çekilişi yapıldı. Kura ile belirlenen isimler sektörde ilerlemek için çok büyük bir şans elde etmiş oldu. Programın ardından tüm katılımcılar sahneye davet edilirken konuşmacılara plaketlerini Okul Müdürü Dç Dr Aykut Ekinci takdim etti. Daha sonra sahneye davet edilen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ve Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent konuşmacılara Bozüyük'ün simgesi olan Metristepe Anıtı plaketleri ve kayı boyunu temsil eden testilerden hediye etti. Bu güzel konuşma için okul görevlilerine ve konuşmacılara teşekkür eden Başkan Yardımcısı Kuru, gençler için böyle etkinlerin çok önemli olduğunu belirtti.

(FSİ-MET-Y)



27.04.2017 12:12:17 TSI

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