YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AÜ'de "Her Hırsız Haydut Değildir" oyunu

AÜ'de "Her Hırsız Haydut Değildir" oyunu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Personel Tiyatrosu, 1997 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Dario Fo'nun "Her Hırsız Haydut Değildir" adlı oyunu sahneledi.

AÜ Personel Tiyatrosu, İtalyan Oyun Yazarı, Tiyatro Yönetmeni ve Oyuncu olan ve 1997 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Dario Fo'nun "Her Hırsız Haydut Değildir" adlı oyunu sahneledi. 2008 yılından bu yana Üniversite de ve Antalya'da perdelerini açan Personel Tiyatrosunun son oyunu Her Hırsız Haydut Değildir oyununu Erkan Altay yönetti. Yücel Öztürk, Aysun Argun Altay, Kezban Koçak, Ali Karakuş, Günseli Orhon, Okan Dilek ve İlter Özcan görev aldı. Nobel Edebiyat Ödülü kazanan Dario Fo'nun yazdığı Çift Anahtarlı Fars Oyunu güldürü detayının, gözlere ve duygulara hitap etmesi, vurgulamalarda kişilerin ve olayların abartılarak oyunun sahnelenmesiyle Fars Tarzı oyun olarak dikkat çekiyor.

(SÇ-SÇ-Y)



27.04.2017 12:13:29 TSI

NNNN