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Türk Sanat Müziği topluluklarından muhteşem konser



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Sanat Müziği toplulukları tarafından konser gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Ağır Ceza Reisi Cengiz Doğan, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, belediyenin ve üniversitenin Türk Sanat Müziği topluluklarının güzel bir gece yaşattıklarını belirterek, "Sayın rektörümüz konserde yer alan öğrencilerimize 100 puan üzerinden 100 verdi. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak bu güzel organizasyonda yer alan kardeşlerimize güzel bir Çanakkale gezisi düzenlemeyi istiyoruz. Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu tarafından üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümü sebebiyle düzenlenen konserde bir araya geldik. Konserimizde Türk müziğimizin birbirinden güzel eserlerini dinleme fırsatı bulduk. Bizlere bu akşam eşsiz güzel konseri sunan başta Koro Şefimiz Dr. Tuncay Dağlı hocamıza, sazendelerimize ve müzisyen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Şeyh Edebali Üniversitemizin 10. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum, nice 10 yıllar diliyorum" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ise, Bilecik Belediyesinin ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin işbirliğinde güzel bir programı icra etmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, "Ben bu güzel organizasyonda emeği olan kardeşlerime ve öğrencilerime hocaları olarak 100 puan üzerinden 100 veriyorum. Belediye Başkanımız Selim Yağcı'da katkıları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum"dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Selim Yağcı ve Rektör Prof. Dr. Taş, koroda yer alan üyelere çeşitli hediyeler taktim ederek, fotoğraf çektirdiler.

(CKT-DA-Y)



27.04.2017 12:14:05 TSI

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