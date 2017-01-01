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AK Parti heyetinden Başkan Yaman'a ziyaretler



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Başkan Yardımcısı Murat Eğilmez, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Yaman, konukların teşkilat üyeleri ile de bir araya geldiğini anlatarak, "Kendilerine ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

(CKT-DA-Y)



27.04.2017 12:17:17 TSI

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