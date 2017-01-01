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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Büyükşehir Ayaz'daki su sorununa son verdi

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:09
Büyükşehir Ayaz'daki su sorununa son verdi
Büyükşehir Ayaz'daki su sorununa son verdi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), Serinhisar İlçesinin Ayaz Mahallesi'nde başlattığı alt yapı çalışmasını tamamladı. Proje ile bölgedeki kuraklıktan dolayı Ayaz Mahallesinde yaşanan su sıkıntısına son verildi.
DESKİ Genel Müdürlüğü Serinhisar İlçesinin Ayaz Mahallesi'nde başlattığı alt yapı çalışmasını tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, yaşanan kuraklık sonucu mevcut içme kaynakları kuruyan Ayaz Mahallesi'nin içme suyu sıkıntısını çözmek için bir süre önce çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekipleri, Ayaz Mahallesi'nde yeni bir içme suyu sondaj kuyusu açtı. Açılan sondaj kuyusundan 15 lt/sn su çıkarılırken, çalışmalar kapsamında bölgeye 3 bin 500 metre içme suyu hattı ile 300 metre elektrik iletim hattı döşendi.
(SÇ-SÇ-Y)

27.04.2017 12:18:21 TSI
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