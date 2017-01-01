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Latmos 8. Kez Kaya Resimleri Şenliğine ev sahipliği yapacak

- Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliği Pazar günü gerçekleşecek



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Mitolojik öykülerinin zenginliği, üzerinde barındırdığı 8 bin yıl öncesine ait kaya resimlerinin bulunduğu Latmos (Beşparmak Dağı) 8. Kez gerçekleşecek Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliğine ev sahipliği yapacak.



Latmos'un kültür zenginliğine dikkat çekmek için Söke Belediyesi tarafından düzenlenen Şenlik için hazırlıklar tamamlanırken, Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliği 30 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Söke Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek etkinlikte bu yıl Yörük Kültürü öne çıkacak.

İnteraktif Çocuk Oyunları, Müzik ve Eğlence, Halk Oyunları Gösterileri, Sürpriz Yarışmalar, El Emeği ve Organik Ürün Pazarı ile renkli görüntülere ev sahipliği yapması beklenen şenlikte THM Sanatçısı Zeynep İlhan konser verecek. Söke'ye bağlı Karakaya Mahallesi Kavalan mevkiinde gerçekleşecek 8. Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliği saat 11.00'de başlayacak.

Söke ve çevresinde bulunan tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması, yöre halkının kaynaşması için şenlikleri önemsediklerini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, "Bu yıl 8.'si gerçekleşecek olan Karakaya Tarih Öncesi Kaya Resimleri Şenliği, vatandaşlarımıza keyifli bir gün geçirebilecekleri alternatif seçeneklerden biri olacaktır. Vatandaşlarımızı doğa ile iç içe olacağımız şenliğimize bekliyoruz" dedi.

(LT-MB-Y)



27.04.2017 12:21:52 TSI

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