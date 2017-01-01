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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Pazaryerin'deki spor yatırımlarında inceleme

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:15
Pazaryerin'deki spor yatırımlarında inceleme
Pazaryerin'deki spor yatırımlarında inceleme

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri'ndeki spor yatırımlarında incelemelerde bulundular.
İncelemelerle ilgili açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, ilçemizdeki gençlik spor yatırımlarını yerinde incelemek için Pazaryeri'ne geldiler. Spor salonundaki incelemelerde binanın fiziki durumu incelenip yapılacaklar tespit edildi. İlçe stadı ile Gençlik Merkezi yapılacak eski sağlık ocağında incelemelerde bulunduk. Projenin parasal yönden bir sorun yok, ihaleye yakın zamanda çıkılacak" dedi.
(CKT-DA-Y)

27.04.2017 12:23:44 TSI
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