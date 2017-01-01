YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Selçuk Üniversitesi'nde engeller empati yolu ile aşılıyor

Selçuk Üniversitesi'nde engeller empati yolu ile aşılıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Herkes İçin Spor Topluluğu tarafından Toplumsal Duyarlık Projesi kapsamında 'Empati Yolu Farkıma Var Engel Olma' etkinliği gerçekleştirildi.

Merkezi Derslik önünde gerçekleştirilen programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Neslihan Lök ve Herkes İçin Spor Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Sefa Lök, topluluk üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr Neslihan Lök yaptığı açıklamada, engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları bu etkinlik ile empati kurarak anladıklarını, kendilerinin ve herkesin birer engelli adayı olduklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Neslihan Lök, "Bir günde değil her daim engelli bireylerin yanında olduğumuzu anlatmak adına böyle bir proje başlattık" dedi.

Empati Parkuru Etkinlikleri ile engellilerin yaşamını insanların daha yakından görme, anlama ve hissetme fırsatı bulduklarını aktaran Yrd. Doç. Dr. Lök, "Engelli bireyleri anlamak için gözlerini kapayarak beyaz bastonlarla yürümeye çalışan gençler, engellilerin ne tarz zorluklarla karşılaştıklarını anlayabiliyorlar. Bu çalışmamız ile engelli bireyleri unutmadığımızı, onları her zaman daha iyi anlamamız gerektiğini, öğrencilerimizin engellilerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamalarını sağlamak için oluşturduğumuz empati yolu etkinliği ile onların görmeden, duymadan, bacaklarını kullanmadan hareket etmelerini; oluşturduğumuz parkurlarla engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları anlamalarını sağlamaya çalıştık. Öğrencilerimizin bu sayede hem bakış açılarını değiştirmesini hem de kendilerini karşıdaki insanın yerine koyma ve onları anlama becerisini geliştirmesini hedefledik. Etkinliğe katılan gençler tekerlekli sandalye ile yürümenin kendi ağırlığını kollarıyla taşımanın ve rampa olmayan yerlerde ne kadar zor durumda kalındığını yaşayarak öğreniyorlar ve engellilerin yaşadığı zorlukları hissediyorlar" diye konuştu.

Öğrenciler engelli bireylerin yaşadıkları durumu anlamak ve empati yapmak için tekerlik sandalye ile parkurda fiziksel engelli bireylerin yaşadığı sorunları empati yoluyla anlamaya çalıştılar. Öğrenciler gözlerini bantla bağlayıp görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmeye çalıştılar.

(AH-Y)



27.04.2017 12:28:12 TSI

NNNN

