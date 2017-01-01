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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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AK Parti teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:24
AK Parti teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor
AK Parti teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, Diyarbakır halkının ve esnafının yıllardan beri istikrardan yana olduklarını ve 16 Nisan'da verdikleri "Evet" oyları ile aynı tavrı sergilediklerini kaydetti.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, Milletvekili Ebubekir Bal ve yönetim kurulu üyeleri, teşekkür ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Partililer, Eğil, Kulp ve Silvan ilçelerini gezerek, esnafa ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından konuşan Akar, Diyarbakır halkının ve esnafının birlik ve beraberlikle güven duygusu içerisinde oyunu "Evet"ten yana kullandığını belirterek, "Türkiye genelinde verilen 'Evet' oylarına baktığımızda ilçelerimizin başarısı ortadadır. Halkımız ve esnafımız birlik ve beraberlik ruhu ile bütünleşmiştir. Bu birlikteliğin bizi çok daha geleceğe taşıyacağının kanaatindeyiz. Bu anlamda bizde halkımıza minnettar olduğumuzu, müteşekkir olduğumuzu bir kez daha, ilçe ilçe dolaşmak suretiyle teşkilatlarımızla birlikte halkımıza bir vefa noktasında borcumuzu ifa etmek için çalışıyoruz, ziyaretler yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki 15 yıllık iktidarımızda atmış olduğumuz temelin öyle kolay kolay sarsılamayacağını ve Bunu fark eden Diyarbakırlı hemşerilerimiz bir güçlü bir irade ortaya koymuştur. Diyarbakır da çok güzel bir oy aldık. Bu başarıya emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.
(İHA-MP-Y)

27.04.2017 12:32:07 TSI
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