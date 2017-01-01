YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 1 Mayıs Burhaniye'de kutlanacak

1 Mayıs Burhaniye'de kutlanacak



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yapacak. Eğitim Sen Burhaniye temsilciliği, 1 Mayıs kutlama programının kaymakamlıkça uygun görüldüğünü açıkladı.

Kaymakamlığın izni üzerine tertip komitesi yoğun bir çalışma başlattı. Öncelikle Burhaniye'deki emek ve demokrasi güçleri toplantıya çağrıldı. 24 Nisan akşamı Eğitim Sen'de yapılan toplantıda; bu yılki kutlamaların biçimi ve içeriğinin nasıl olacağı tartışıldı. 1 Mayıs Kutlaması Tertip Komitesi Başkanı Mahmut Akgök, "Bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının Burhaniye'de yapılıyor olması sevindiricidir." dedi.

(FT)



27.04.2017 12:33:11 TSI

NNNN

