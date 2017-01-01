27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de yan yol giderlerinde temizlik yapıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:29
Düzce'de yan yol giderlerinde temizlik yapıldı
Düzce'de yan yol giderlerinde temizlik yapıldı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi D-100 Karayolu üzeri Çoban Kavşağı ile Hal arası yan yol ızgara ve hat temizliği işlemine başladı.
Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Düzce çevreyolları ve yan yollarda kanalizasyon temizleme çalışmalarına başladı. D-100 Karayolu üzeri Çoban Kavşağı ve Hal arasındaki yan yolda başlayan çalışmalar kapsamında vidanjör yardımıyla ızgara ve hat temizliği yapıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada temizlik işlemlerinin yan yollarda yağmur suyu giderleri, ızgara ve hatlar temizlenmeye devam edeceği belirtildi.
(TT-AY)

27.04.2017 12:37:54 TSI
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