Adıyaman'da çocuk şenliği düzenlenecek
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Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk şenliği düzenleyecek.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen çocuk şenliği, bu yıl da çeşitli etkinliklerle Adıyaman Kalesi Sanat Sokağında gerçekleştirilecek.
Tüm çocukları 29 Nisan Cumartesi günü 11.00 ile 18.00 saatleri arasında Adıyaman Kalesi Sanat Sokağında düzenlenecek olan çocuk şenliğine bütün vatandaşlar davet edildi.
Şenlikte, Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından çocuklar için eski oyunlardan ip atlama, halat çekme ve çuval yarışması oyunları ile kile şekil verme, ebru ve resim gibi el işi etkinlikleri düzenlenecek.
(CK-OE-Y)
27.04.2017 12:38:03 TSI
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