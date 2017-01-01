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Öğrencilerden okul bahçesinde estetik çalışma



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesindeki Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, okullarında boyama çalışması yaparken okulun bahçesindeki voleybol ve basketbol sahalarına da okulun logosunu çizdi.

Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi okul idaresi, öğretmen ve öğrencileri, toplum hizmeti kapsamında öğretmen ve öğrenci işbirliği ile okul bahçesinde düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları yaptı. Öğrencilerin estetik duyguları ile el becerilerini geliştirmek, içlerindeki yeteneği keşfetme, okulu sahiplenme açısından buna benzer faaliyetleri yaptıklarını dile getiren Kula selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Okul Müdürü Abdullah Akkaya, "Biz Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi olarak eğitimin sadece dört duvar arasında verilmeyeceğine inanıyoruz. Son yıllarda getirilen kurslarla beraber öğrenciler tamamen derslerden sonra kurslara motive olmakta ve kendilerine ait boş bir zaman oluşturamamaktadır. Biz bunun için okul müdürlüğü olarak ilk önce müzik sınıfımızı açtık ve orayı müzik enstrümanları ile donattık. Şuanda orada 20 öğrencimiz müzik kurslarına katılıyor. Resim sınıfını oluşturduk ve resim sınıfında da bir çok yeteneği çıkarmayı bekleyen öğrencimiz orada güzel çalışmalar yapıyor. Burada da benden eğitimi derslerimizde öğretmenlerimiz toplum etkinliği çerçevesinde tüm okul bahçemizi güzelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. İstişare yaptık, 'ne yapabiliriz' dedik. Okul bahçemizdeki çöp bidonlarını ve kaldırım taşlarını ve boyaya ihtiyacı olan neresi varsa tespit ettik ve hayırseverimiz desteğiyle boyalarımızı aldık. Öğrencilerimiz ile beraber de bahçemizde bulunan voleybol sahasına da logomuzu yapalım diye düşündük. İlk başta acaba profesyonel bir destek alabilir miyiz diye düşündük fakat öğretmenlerimiz kendine olan güveni ve öğrencilerimizin emek verdiği katılımlarıyla çok güzel bir logo çalışması yaptık. Böylelikle okulda aidiyet duygusunu, güzel vakit geçirme duygusunu derslerin dışında da okulda güzel şeyler yapılabileceği duygusunu oluşturduk. Eğitimin yanında hoş vakit geçirerek güzel günler göreceğiz. Çok güzel günlere doğru adım atıyoruz. Bu çalışmalarımızda bize destek veren başta hayırseverimiz Selim Palanduz ve okul aile birliğimize, tüm öğretmenlerimize ve tüm öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Merve İlaslan ise, okul idaresi ve öğretmenler tarafından başlatılan bu etkinliğin, öğrencilerin derslerden sıkılması adına güzel bir çalışma olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Yaz mevsimini yaklaşması ve havaların ısınması, LYS'ye yaklaşmamız, derslerimizin yoğunlaşması nedeniyle yoğun tempodan dolayı yoruluyoruz. Beden eğitimi öğretmenimiz Sibel hocamızın yardımıyla birlikte okul bahçesinde hem güzelleştirme ve estetik boyamaları yaparak stresimizi atıyoruz hem de keyifli zamanlar geçiriyoruz."

Sosyal faaliyetlerin öğrencilere daha çok okulu sevdirdiğini ifade eden Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi ve Kula İlçe Öğrenci Meclis Başkanı Burak Çınar ise, "Okulumuzda bu tür sosyal faaliyetlerin yapılması açıkçası derslerimizin yanında bize olumlu faydalar sağlamakta. Boyama gezi ve spor faaliyetlerinin, derslerimizin yoğun temposundan sıkıldığımızda bize motivasyon adına olumlu katkıları var. Bizlere bu tür sosyal faaliyetler düzenleyerek güzel vakit geçirmemizi sağlayan yetenekli öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz var. Okulumuz, bu tür etkinlikle bizi ve okulumuzu bir adım ileriye taşımakta ve ilçede ve bölgemizde adından söz ettiren bir okul. Bu tür çalışmalarımızı öğretmen ve öğrenci işbirliği içerisinde devam ettirerek derslerimiz dışında güzel vakit geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(HY-SC)



27.04.2017 12:38:53 TSI

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