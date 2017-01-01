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Vali Yerlikaya GTO Meclis Toplantısına konuk oldu

- Gto Başkanları "Ekonomiyi gündeme taşımalıyız"



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GAZİANTEP (İHA) - GTO'nun Nisan ayı olağan Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Settar Konukoğlu'nun yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ali Yerlikaya, Emniyet müdürü Erhan Gülveren ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete' de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Konukoğlu, Vali Ali Yerlikaya Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürü'nün ziyaretinden Meclis olarak büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu referandum öncesi ve bu sürecin etkisiyle piyasalarda belirsizliğin oluştuğunu ancak bu sürecin geride kalması ile ekonominin canlanacağı ve yeni bir ivme kazanacağını ifade etti.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, toplumsal barış için güven ve istikrarın önemli olduğunu, ekonomiye güven ve güç sağlayacak reformlara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürü'nün konuk olarak katıldığı, GTO'nun Nisan ayı olağan Meclis toplantısı Meclis Başkanı Settar Konukoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündemdeki konular, ekonomik gelişmeler ve Odanın faaliyetleri ile ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, bölgesel ve toplumsal barış için güven ve istikrarın önemli olduğunu belirterek, " Bölgesel barış için de toplumsal barışımız ve refahımız için de ihtiyacımız olan güven ve istikrardır. Belirsizlik sürecini arkamızda bırakmış olmayı doğru değerlendirmeliyiz. Ekonominin ön planda olduğu bir gündem ile yatırımlara hız kazandıracak, ihracatımızı ve istihdamı artıracak, ulusal ve uluslararası ekonomik ortama güven ve güç sağlayacak reformlara odaklanmalıyız. Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu ortam ekonomimizi ciddi risklerle karşı karşıya bırakmakla birlikte, ülkemiz güçlü makro ekonomik dengeleri, dinamik nüfusu ve genç insan kaynağı ile büyük fırsatlara da sahiptir. Ekonomi yönetiminin ülkenin bu potansiyelini kullanarak yavaşlayan ve daralan ekonomiye canlılık kazandırmak için verdiği destekleri iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyorum ki bu destekler, 2017'nin ikinci çeyreğinden itibaren makro verilere olumlu yansımaya başlayacaktır" dedi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya meclis üyelerine yönelik yaptığı konuşmada, ekonomiden, eğitime farklı konuları değerlendirdi. Eğitimde başarıya yönelik farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, " Bu şehrin sahipleri olarak okullarımıza ve öğrencilerimize sahip çıkmalıyız. Sanayi ve ticarette, ihracatta ve gastronomide birçok kent Gaziantep'i örnek alıyor ve gösteriyor. Devlet olarak bizler her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarından ardından Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu tarafından günün anısına Vali Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'ye hediye takdim edildi.

(OE-Y)



27.04.2017 12:41:38 TSI

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