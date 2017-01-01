27 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da ölümlerin yüzde 38.9 "kalp ve damar hastalıkları"na bağlı

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:33
Antalya'da ölümlerin yüzde 38.9 "kalp ve damar hastalıkları"na bağlı

ANTALYA (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2016 yılı "ölüm nedenleri istatistikleri"ne göre Antalya'da ölümlerin yüzde 38.9 "kalp ve damar hastalıkları"na bağlı.
TÜİK "ölüm nedenleri istatistikleri"nde ilk üç sıra 2016 yılında da değişmedi. Ölümlerin nedenlerinde ilk sırayı alan "dolaşım sistemi hastalıkları"ndan 162 bin 876 kişi yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni olarak bu hastalığı yüzde 19.7 ile iyi ve kötü huylu tümörler (kanser) ve yüzde 11.9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Batı Akdeniz ölüm nedenleri
Antalya'da ölümlerin yüzde 38,9'u dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 20,3'ü iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, 10'u solunum sistemi hastalıklarından, yüzde 5,8'i endokrinden (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar), yüzde 4,7'si sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından, yüzde 7,4'ü dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve yüzde 12,8'i diğer nedenlerden kaynaklandı.
Isparta'da ölümlerin yüzde 39,7'si dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 17,3'ü iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 12,4'ü solunum sistemi hastalıklarından, yüzde 6,3'ü endokrinden (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar), yüzde 6,4'ü sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından, yüzde 4,9'u dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve yüzde 13'ü diğer nedenlerden kaynaklandı.
Burdur'da ölümlerin yüzde 42,3'ü dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 16,6'sı iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, yüzde 11,9'u solunum sistemi hastalıklarından, yüzde 7'si endokrinden (iç salgı bezi, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar), yüzde 6,1'i sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarından, yüzde 5,8'i dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler ve yüzde 10,3'ü diğer nedenlerden kaynaklandı.
(SÇ-Y)

27.04.2017 12:42:09 TSI
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