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Görmeyen gözler KOMEK'te Kur'an ile aydınlanıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde devam eden görme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim kursuna 15 kursiyer devam ediyor.

KOMEK'te Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim kursuna 15 görme engelli kursiyer devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi işbirliğinde açılan kurs, Alaaddin KOMEK Kurs Merkezi'nde dört dönemdir devam ediyor. Kursiyerlerin bir kısmı kursa yeni başlarken bir kısmı da önceki bilgilerini geliştirmeye çalışıyor. Kursiyerler Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen özel servis imkanıyla evlerinden alınıp tekrar evlerine bırakılıyor.

Vermiş olduğu hizmet ve eğitimlerle Türkiye'ye model olan KOMEK, farklı şehirlerden ziyaretçileri de ağırlıyor. Eskişehir İl Müftülüğünde görme engelli eğitiminde görevli 12 kişilik grup KOMEK'teki görme engelliler sınıfını ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Eğitimler hakkında bilgi alan misafirler, ziyaretin Eskişehir'de açacakları görme engelliler Kur'an kursu için faydalı olduğunu belirterek KOMEK'e teşekkür etti.

(AH-Y)



27.04.2017 12:42:33 TSI

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