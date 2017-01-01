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6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü açılıyor

- Fuara 300 yazar katılacak



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kültür A.Ş tarafından organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5 Mayıs Cuma günü kapılarını açacak.

Akın: "Kitap fuarımız her geçen yıl büyüyor"

Fuarla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın; "Bu yıl 6. kez kapılarını açacak olan Malatya Kitap Fuarımız kısa zamanda büyük bir başarı sağladı. Türkiye'nin en önemli fuarları arasında adından söz ettiriyor. Ulusal ve uluslararası alanda büyümesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fuarımızın onur konuğu TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan"

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının 5 Mayıs Cuma günü kitapseverlerle buluşacağını söyleyen Akın, "Kitapseverler 05-14 Mayıs tarihleri arasında fuarımıza katılacak değerli yazarlarımızla ve yayınevlerimizle bir araya gelecek. 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştireceğimiz fuarımızın bu yıl onur konuğu ise Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan olacak" dedi.

"300 yazar katılacak"

Akın, 6. Malatya Anadolu Kitap Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında 360 yayınevi ve 300'den fazla yazarı Malatya'da ağırlayacaklarını belirterek, "Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Mısır, Yunanistan, Filistin, Suriye ve Amerika'dan yabancı yazarlarımızı da fuarda konuk edeceğiz" diye konuştu.

"Fuar 10 gün sürecek"

Akın, Malatyalıların ve kitapseverlerinin bu yıl ki talep ve önerilerinin kitap fuarı süresinin uzaması noktasında olduğunu ve gelen talepleri dikkate alarak bu yıl fuar süresini 10 güne çıkardıklarını söyleyerek, fuarın çeşitli söyleşilerle, kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçeceğini aktardı.

Akın, fuar etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Darbe Süreci" konulu fotoğraf yarışması, resim, müzik, tiyatro, bisiklet turu gibi kültürel ve sanatsal etkinlerin de yapılacağını dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun" projesi kapsamında 50 bin kumbara öğrencilere dağıtarak öğrencilerde tasarruf bilinci oluşturmak ve biriktirdikleri paralarla kitap almalarını amaçladık. Kitap fuarı kapsamında ayrıca Malatya'ya gelecek olan yazarlar 120 okulda öğrencilerle buluşacak"şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



27.04.2017 12:42:38 TSI

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