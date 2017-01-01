27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü açılıyor

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:34
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü açılıyor
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü açılıyor
- Fuara 300 yazar katılacak

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kültür A.Ş tarafından organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5 Mayıs Cuma günü kapılarını açacak.
Akın: "Kitap fuarımız her geçen yıl büyüyor"
Fuarla ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın; "Bu yıl 6. kez kapılarını açacak olan Malatya Kitap Fuarımız kısa zamanda büyük bir başarı sağladı. Türkiye'nin en önemli fuarları arasında adından söz ettiriyor. Ulusal ve uluslararası alanda büyümesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Fuarımızın onur konuğu TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan"
Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının 5 Mayıs Cuma günü kitapseverlerle buluşacağını söyleyen Akın, "Kitapseverler 05-14 Mayıs tarihleri arasında fuarımıza katılacak değerli yazarlarımızla ve yayınevlerimizle bir araya gelecek. 15 Temmuz şehitleri anısına gerçekleştireceğimiz fuarımızın bu yıl onur konuğu ise Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan olacak" dedi.
"300 yazar katılacak"
Akın, 6. Malatya Anadolu Kitap Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında 360 yayınevi ve 300'den fazla yazarı Malatya'da ağırlayacaklarını belirterek, "Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Mısır, Yunanistan, Filistin, Suriye ve Amerika'dan yabancı yazarlarımızı da fuarda konuk edeceğiz" diye konuştu.
"Fuar 10 gün sürecek"
Akın, Malatyalıların ve kitapseverlerinin bu yıl ki talep ve önerilerinin kitap fuarı süresinin uzaması noktasında olduğunu ve gelen talepleri dikkate alarak bu yıl fuar süresini 10 güne çıkardıklarını söyleyerek, fuarın çeşitli söyleşilerle, kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçeceğini aktardı.
Akın, fuar etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Darbe Süreci" konulu fotoğraf yarışması, resim, müzik, tiyatro, bisiklet turu gibi kültürel ve sanatsal etkinlerin de yapılacağını dile getirerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun" projesi kapsamında 50 bin kumbara öğrencilere dağıtarak öğrencilerde tasarruf bilinci oluşturmak ve biriktirdikleri paralarla kitap almalarını amaçladık. Kitap fuarı kapsamında ayrıca Malatya'ya gelecek olan yazarlar 120 okulda öğrencilerle buluşacak"şeklinde konuştu.
(BT-OE-Y)

27.04.2017 12:42:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bakan Tüfenkci'den şehit ailesine ziyaret
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
&quot;Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları&quot; sempozyumu
YEREL

"GELECEĞİN İNŞASINDA İMAM HATİP OKULLARI" SEMPOZYUMU
Ustalar çıraklara deneyimlerini aktardı
YEREL

USTALAR ÇIRAKLARA DENEYİMLERİNİ AKTARDI
&quot;O kupayı Malatya'ya getireceğiz&quot;
YEREL

"O KUPAYI MALATYA'YA GETİRECEĞİZ"
Büyükşehir Sancaktar Mezarlığında düzenleme çalışması yapıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR SANCAKTAR MEZARLIĞINDA DÜZENLEME ÇALIŞMASI YAPIYOR
MTSO Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi
YEREL

MTSO NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Malatya'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

MALATYA'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay
YEREL

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI CEMAL NOGAY
Müsteşar Yardımcısı Nogay İspendere İçmelerindeki çalışmaları inceledi
YEREL

MÜSTEŞAR YARDIMCISI NOGAY İSPENDERE İÇMELERİNDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Malatya'da öğretmenin sosyal medya paylaşımına inceleme
YEREL

MALATYA'DA ÖĞRETMENİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA İNCELEME
Zirai don kayısıya zarar verdi
YEREL

ZİRAİ DON KAYISIYA ZARAR VERDİ
&quot;Lafını Esirgemeyenler&quot; tiyatro oyununa büyük ilgi
YEREL

"LAFINI ESİRGEMEYENLER" TİYATRO OYUNUNA BÜYÜK İLGİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Kiraz'dan sosyal medyada referandum ile ilgili paylaşım yapan öğretmene tepki
YEREL

KİRAZ'DAN SOSYAL MEDYADA REFERANDUM İLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPAN ÖĞRETMENE TEPKİ
Çınar Kolejinde İngilizce öğretmenlerine konferans verildi
YEREL

ÇINAR KOLEJİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE KONFERANS VERİLDİ
CHP İl Başkanı Kiraz'dan Çakır'a teşekkür ziyareti
YEREL

CHP İL BAŞKANI KİRAZ'DAN ÇAKIR'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Çakır Entegre Çevre Projesi kapsamında yapılan çalışmaları inceledi
YEREL

ÇAKIR ENTEGRE ÇEVRE PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Muhtarların talep ve sorunları masaya yatırıldı
YEREL

MUHTARLARIN TALEP VE SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe maçına hazırlanıyor
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR, GÖZTEPE MAÇINA HAZIRLANIYOR
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU

YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz:
YEREL

YİSAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖKHAN DEMİRUZ:
Malatya'da Siyer dersleri
YEREL

MALATYA'DA SİYER DERSLERİ
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın dört bir yanından en ilginç yerler
YAŞAM

KIYAMET ÇUKURU DİYORLAR AMA İŞTE İŞİN ASLI!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 11 ülkeye sattı, yenilerini yaptı!
  • 4 Ünlü şarkıcının klasik arabası