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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Başkan Üzülmez'den engelli ve ihtiyaç sahiplerine destek

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:34
Başkan Üzülmez'den engelli ve ihtiyaç sahiplerine destek
Başkan Üzülmez'den engelli ve ihtiyaç sahiplerine destek

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçedeki engelli vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.
Alo Evlat Hattı ve Atla Terapi gibi birçok projeyi vatandaşların hizmetine sunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, engelli vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Bu kapsamda Başkan Üzülmez, İbrikdere'de ikamet eden Hatice Öztürk ve Habibe Kaya'ya tekerli sandalyelerini bizzat kendisi teslim ederken, yine İbrikdere Mahallesi sakinlerinden Zehra Kuru ve Mustafa Celasin'e, Suadiye Mahallesinden Enbiya Çelen'e, Çepni Mahallesinden Havva Alyurt'a ve Eşme Mahallesinde ikamet eden Rafet Aydoğdu'ya da akülü sandalyelerini vererek engelli hemşehrilerini ve ailelerini mutlu etti.
Ziyarette konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepemiz'de yaşlı, hasta, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için sosyal belediyecilik gereği asli hizmetlerimizden biridir. Bugün de rahatsızlığı sonrası tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan büyüklerimizin yüzünü güldürdük. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik dönemlerinde başlattığı sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi geniş bir yelpazede halkımıza sunuyoruz. Devletimizin şefkat elini belediye sınırları içindeki hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.
(AY)

27.04.2017 12:42:51 TSI
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