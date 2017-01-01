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Gebze'de elektronik atıklar kapıdan alınıyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye ilçe genelindeki geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarına hız verdi.

Gebze Belediyesi, elektrikli ve elektronik atık eşyaların geri dönüşüme kazandırılması konusunda çalışmalarına devam ediyor. 2010 yılından buyana e-atıkları toplamaya devam eden Gebze Belediyesi Çevre Koruma Servisi her geçen gün çalışmalarına hız katıyor. İçerdiği ağır metaller nedeniyle çevre kirliliğine neden olan, kullanım ömrü tamamlanmış elektronik eşyalar Çevre Koruma Servisi ekipleri tarafından kapıdan alınıyor.

(İG-AY)



27.04.2017 12:45:45 TSI

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