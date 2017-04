YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti

Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Teşkilatı ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Fadıloğlu, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 16 Nisan referandumu öncesi sahada birlikte çalıştığı AK Parti Şehitkamil İlçe Teşkilatı ile Dülük Göl Cefa Restoranda düzenlenen öğlen yemeğinde buluştu. Toplantıya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcısı Murat Özgüler, Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ergan, Şehitkamil Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Yemekte konuşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, referandum öncesinde ve sonrasında büyük bir özveriyle çalışan AK Parti Şehitkamil İlçe Teşkilatına teşekkür etti. Çalışmalardaki birlik ve beraberlik duygusunun artarak devam etmesi gerektiğini dile getiren Başkan Fadıloğlu, büyük bir gayetle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır

Toplantıda katılımcılara hitaben konuşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu,"Çalışmalarımızda bize destek veren bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Eğer bugün Belediye Başkanı olarak ekip arkadaşlarımız ve Meclis Üyesi arkadaşlarımızla birlikte hizmet verebiliyorsak, bu teşkilatımız sayesindedir. Her kademede emeği olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir başımıza hiçbir şeyiz. Kendimizi Kaf Dağında görmenin hiçbir manası yoktur. Elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalışmalıyız. Ben, inanıyorum ki bütün arkadaşlarım elinden gelen gayreti ortaya koymaya çalıştı. Tabi yalnızca seçim endeksli iş yapmamız söz konusu değil. Bizim teşkilatımız zaten her zaman seçime hazırlıklı olarak aktif bir şekilde çalışıyor. Tüm teşkilatımız üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Tabi bu durum karşılıklı güven ve sadakat ile oluyor. Bizim yapacağımız birbirimizin eksiğini kapatmak. Biz birbirimize güç, kuvvet verirsek, Allah'ın izniyle biz, daha başarılı işleri hep birlikte yaparız. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır. Biz bu birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılacağız. Bugüne kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için tekrar tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

''Durmak yok yola devam''

Toplantıda konuşan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur ise "Göreve geldiğimiz günden beri kongreleri ve Ankara'daki büyük kongreleri de sayacak olursak, 16 Nisan'daki referandum, Şehitkamil teşkilatının sizlerle beraber, dava arkadaşlarımızla beraber 10. seçimi oldu. Bu süreç içerisinde özellikle son referandumda da yaklaşık 2 ay boyunca Kadın Kollarımız, evde çocuklarını, eşlerini yalnız bıraktılar, gece gündüz fedakarlık ettiler. Yine Gençlik Kollarımız, işlerinden oldular, ülkenin geleceği ile ilgili bu önemli bu referandum sürecine katkıda bulundular ve gece gündüz demeden çalıştılar. Meclis Üyesi arkadaşlarımız yine aynı gayreti gösterdiler. Tabi bu işi yaparken bizlere Belediye Başkanımız ve Başkan Yardımcılarımızın da her konuda desteği olmasaydı, bu başarıyı sağlayamazdık. İlk günden Belediye Başkanımızla tüm köyleri sizlerle birlikte gezdik. Bugün seçim sonuçlarına baktığımızda 1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerinden çok çok iyi bir sonuç aldı. Bunda hepinizin katkısı fazlasıyla var. Ben bu konuda hepinize tek tek teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. Bu bilinç ve bu şuur olduğu sürece biz bundan sonraki bütün seçimlere de şuan itibariyle hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Her seçimden sonra gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sloganımız olan 'durmak yok yola devam' parolasıyla bir sonraki seçimlere hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur, program sonunda Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na günün anısına hediye takdim etti. Toplantı çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

