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Kendisini takip eden araçtan kaçarken yayaya çarptı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Atatürk Bulvarında kendisinin takip edildiğini iddia eden şahıs kaçarken, yayaya çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 59 AF 861 plakalı otomobil Adıyaman Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağında ilerlerken karşıdan karşıya geçen ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Yaya kazadan yara almaz iken otomobil sürücüsü, kendisini takip eden bir otomobilin olduğunu ve bundan dolayı kırmızı ışıktan geçmeye çalıştığını iddia etti.

Polis ekipleri otomobil sürücüsü ve kendisini takip ettiğini iddia ettiği otomobilin içindeki şahısları göz altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AHM)



27.04.2017 12:52:58 TSI

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