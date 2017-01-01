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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Iğdır'ın yarısına doğalgaz verilecek

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:46
Iğdır'ın yarısına doğalgaz verilecek
Iğdır'ın yarısına doğalgaz verilecek

(Fotoğraflı)

IĞDIR (İHA) - Iğdır Belediyesi ve Serhat Gaz, 2017 yılında doğalgaz döşeme çalışmasına başlayarak, şehrin hava kirliliğini önlemek için şehrin büyük bir kısmında (50 km) doğalgaz döşemesi yapılacağı öğrenildi.
Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, 2017 yılı için şehirde asfalt ve parke çalışması yapılmadan önce Serhat Gaza bilgi vererek doğalgaz çekim çalışmalarını bitirdikten sonra asfalt ve parke yapılacağını belirtti. Başkan Yikit, "Bu yıl itibari ile şehrimizin yarısı doğalgaza kavuşacaktır. Şu an itibari ile 4 bin 500 abone bulunmakta, yıl sonu hedef ise 10 bini aşan doğalgaz kullanıcı sayısı. İlimizde hava kirliliğini önlemek için doğalgaz gerekliydi. Yerel yönetici ve bir belediye için Iğdır'ı doğalgaza kavuşturmak gerçekten büyük bir mutluluktur. Iğdır'da doğalgaz ihtiyaç olmaktan ziyade bir zaruriyetti. Türkiye'de hava kirliliği en yüksek oranda olan kenttir. Dünyada hava kirliliğinin hayati tehlikeyi oluşturduğu kentler içerisinde listenin başını çeken kentlerden bir tanesidir. 2016 yılında kısmen verilen doğalgaz bile etkisini göstermiş ve hava kirliliği azaldığı ölçümlerden anlaşılmıştır. Doğal olarak bizlerde yerel yöneticiler kenttin daha sağlıklı bir yaşama kavuşturma açısından insanların daha huzurlu yaşama açısından bu hava kirliliğini bertaraf edilmesi noktasında bir çaba içinde olmamız gerekiyordu. Bu anlamda tek alternatifimiz doğal gazdı. Çünkü şehrimiz ova bir kent ve etrafı dağlarla çevrili olduğu için hava sirkülasyonu olmadığı bir kent. Amacımız Iğdır'da evler ve iş yerleri hızlı bir şekilde doğalgaza kavuşmasıdır" dedi.
Serhat Gaz Iğdır Müdürü Erman Özdobaç ise, "Bizlerde var gücümüzle çalışarak bu yıl 50 km doğalgaz hattı döşeyeceğiz. Amacımız hızlı bir şekilde Iğdır'ın tümüne doğalgaz vermektir. Bu yıl içinde 10 bin aboneyi geçmeyi hedefliyoruz. Belediye Başkanımız Murat Yikit'e teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye olarak bizlere hiçbir zorluk çıkarmadı. Abonelerimizin evlerinde bulunan hava menfezlerini kendi can güvenlikleri için kapatmamalarını, gaz kokusu alındığında, 7/24 her zaman 187 nolu telefonu arayabilirler" şeklinde konuştu.
(ET-AT-Y)

27.04.2017 12:54:31 TSI
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