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Nevşehir'de hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de iş yerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kameraları ile tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edilen 40 yaşında ki K.E.isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelinin emniyetti ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edilmiş olduğu adli makamlar tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiği öğrenildi.

(COŞ-AÖ-Y)



27.04.2017 12:55:38 TSI

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