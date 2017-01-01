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Eğitim Bir-Sen'den AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kalkan, Kayseri'nin referandum sürecinde çok iyi bir sınav verdiğini söyleyerek, "AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşları olarak ülkemizin menfaatine olan bu değişikliğin geçmesi için herkesin elinden geleni yaptı. Bu süreçte Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen olarak çok çalıştık ve 81 ilde büyük buluşma programları tertip ettik. Ülkemizin menfaati söz konusu olduğunda bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin bir şüphesi olmasın" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ise, "Kayseri her seçimde olduğu gibi bu seçimde de büyük bir başarı elde etti. Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarının bu anlamda büyük destekleri oldu. Bu seçim bir parti seçimi değil bir millettin gelecek tercihidir. Ülkemizin geleceği adına 'Evet' oyu veren herkese ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Eğitim Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkan Yardımcıları Abudder Elbey, Ahmet Kucur, Mehmet Emin Aslantürk, Hacı Sarı ve Abdullah Karabulut da hazır bulundu.

(AG-AÖ-Y)



27.04.2017 12:55:51 TSI

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