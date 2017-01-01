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Balıkçılar Bursa'da yarışacak

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:48
Balıkçılar Bursa'da yarışacak
Balıkçılar Bursa'da yarışacak

(Fotoğraflı)

Bülent Değirmen
BURSA (İHA) - Olta balıkçıları Bursa'da mücadele edecek.
Türkiye'nin en önemli balıkçıları, Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği'nin (MCC DER) düzenleyeceği atış yarışmasında Bursa'da buluşuyor. Samanlı Köy Merası'nda 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek faaliyete Türkiye'nin farklı bölgelerinden 70 yarışmacı katılacak. Acemi, usta, spod ve isabetli kategorilerinde kıyasıya mücadelelere sahne olacak yarışma festival havasında geçecek.
Yarışmanın Bursa'da ilk defa düzenlendiğini aktaran MCC DER Başkanı Selçuk Şimşek, "İnsanların en önemli hobilerinden birisi olan balıkçılığın geliştirilmesini arzu ediyoruz. Amatör sportif balık avcılığının kamp esaslarına dayalı yönlerini ön plana çıkaracağız. Uzman yarışmacıların yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek yüzlerce misafirimiz Yıldırım'ın ve Bursa'nın tanıtımına da katkı sağlayacak" dedi.
(MŞ)

27.04.2017 12:56:46 TSI
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