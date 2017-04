YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dulkadiroğlu rengarenk

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Dulkadiroğlu Belediyesi, teknolojiyi de kullanarak modern dokunuşlarla kentin sokaklarını renklendiriyor.

İlçenin ceviz ve üzüm diyarı olduğunu sembolize eden anıt inşa eden Dulkadiroğlu Belediyesi, bu anıtı özel ışık sistemleriyle donattı. Yine ilçenin farklı noktalarında totem ve anıt çalışmaları yapan belide, bu totem ve anıtları renkli ışıklarla süsledi.

Belediye Başkanı Necati Okay, yaptığı açıklamada, ilçenin her türlü güzelliği hak ettiğini belirtti. Okay, ilçenin alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek yeni hedeflerinin sosyal, kültürel ve mimari projeler olduğunu aktardı.

İlçenin farklı alanların da ışıklandırma ve iyileştirme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Okay, "Hizmet süremizin başında alt yapı çalışmalarına önem vereceğimizi belirtmiştik. Geldiğimiz noktada altyapı çalışmalarını tamamladık ve ilçemizin tarihi ve modern yapısını ön plana çıkaran projeler üretmeye başladık. Bu projelerimizin içerisinde tarihi ve modern yapılarımızın aydınlatması da yer alıyor. İlçemizin en önemli değerlerinden olan tarihi yapıların aydınlatılması projesini ulu cami ve etrafında bulunan tarihi değerlerimizde yapmıştık. Modern aydınlatma çalışmalarımıza da ilçenin farklı bölgelerinde bulunan ve dikkat çeken yapılardan başladık. Bu modern aydınlatma konusunda ağaçlı alanlar çok güzel bir görüntü sunmakta. Bununla ilgili istasyon kavşağı ve Namık Kemal Mahallesi kavşağında çalışma yapmıştık. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler nedeniyle bu uygulamayı Doğukent Mahallemizde de yaptık. Ortaya seyrine doyum olmaz bir manzara çıktı. Yine bu çalışmalarımızı totem ve anıt uygulamalarımızda da yapmaya başladık. İlçemiz bu güzel görüntüleri hak ediyor. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

