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Selimşahlar yeni parkıyla güzelleşti



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi ekipleri Selimşahlar Mahallesinde Şehzadeler Belediyesi ek hizmet binası önünde bulunan boş alanda düzenleme çalışması yaparak, Mahalleye yeni bir park alanı kazandırdı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Selimşahlar Mahallesinde yaşayan vatandaşların yaz aylarında çocukları ile birlikte rahatça vakit geçirecekleri yeni bir yeşil alana kavuştuğunu söyledi.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Selimşahlar Mahallesinde bulunan Şehzadeler Belediyesi ek hizmet binası önündeki atıl alanda düzenleme çalışması yaparak, mahalleye yeni bir yeşil alan kazandırdı. Söz konusu atıl alanın 85 kamyon bahçe toprağı ile doldurularak hazırlandığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak halkımızın daha güzel bir Şehzadeler'de yaşaması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu bağlamda Selimşahlar Mahallemizdeki hizmet binamızın ön kısmında atıl durumda bulunan boş alanda yaptığımız çalışma ile yeni bir yeşil alan oluşturduk. 8 bin metrekare olan bu alan zeminin bozuk olduğu için ekiplerimiz ilk etapta zemin dolgu çalışması yaparak 85 kamyon bahçe toprağı ile alanı düzgün bir zemine kavuşturdular. Sonrasında yapılan çalışma ile halkımızın rahatlıkla gelip oturacağı hoşça vakit geçireceği bir parkın çalışmasına başladılar. 200 metrekarelik alana kauçuk döşemesi yapan ekiplerimiz park alanı içerisine 1 adet büyük çocuk oyun gurubu ile spor aletlerinin montajını da gerçekleştirdiler. Yine yeşil alanın oluşturulması için 500 kg çim tohumu ekimi, 60 adet limon servi ağacı, 100 adet taflan ve 250 adet mevsimlik çiçek dikimi de yapılarak, Selimşahlar halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Selimşahlar'da yaşayan vatandaşlarımız bu yaz aylarından itibaren çocukları ile birlikte rahatça vakit geçirebilecekleri yeni bir sosyal donatı alanına daha kavuşmuş oldular" dedi.

(SC-Y)



27.04.2017 12:58:01 TSI

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