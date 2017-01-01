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Fındık bahçelerinde görülen yılanlar korkutuyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Havaların ısınmasıyla birlikte fındık bahçelerinde sıkça görülen yılanlar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte fındık hasadına hazırlık olarak bahçelerde ilaçlama ve yabancı ot temizlemek için çalışma yapan vatandaşlar, 1,5-2 metrelik yılanlarla karşı karşıya kalıyor.

Kılıçlı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından öldürülen yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, mahalledeki vatandaşları korkuttu. Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Koç, "Bahçede çalışırken direkt karşıma çıktı. Ben de bir anda korktum ve kendimi korumak için üzerine taş atarak öldürdüm. Bu bahçelerde bu tür yılanlardan çok var. Biraz tedirginiz diyebilirim. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

(AA-SLH-Y)



27.04.2017 12:59:01 TSI

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