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Elazığ'da 1. Ulusal Sülük Çalıştayı

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:52
Elazığ'da 1. Ulusal Sülük Çalıştayı
Elazığ'da 1. Ulusal Sülük Çalıştayı

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 1. Ulusal Sülük Çalıştayı düzenlendi.
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından su ürünleri ve sülük kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 1. Ulusal Sülük Çalıştayı düzenlendi. Özel bir otelin toplantı salonunda yapılan çalıştaya, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinçci, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Metin Çapta, akademisyenler ve davetliler katıldı.
Sülük kullanımının bilimsel anlamda ne işe yaradığının bilinmediğini belirten Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, " Sülük kullanımının nerede yapılması gerektiği bilinmiyor. Ekolojisinin ve biyolojisinin farkında değiliz. Çoğu yerde buna solucan deniliyor. Maalesef steril sülük bulunur yazısının genellikle trafik ve aydınlatma direklerini süslüyor. Sülük hakkında farkındalık oluşturmak için bu çalıştayı düzenledik" dedi.
2014 yılında sağlık bakanlığının çıkardığı yönetmelikle beraber sülüğün sağlıkta kullanımının başladığını belirten Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naim Sağlam, sülüğün hem nesli tehlike altında olan bir tür olduğunu hem de insanların sağlığına katkı sağlayan bir canlı olduğunu ifade etti.
(YÖ-HİV-Y)

27.04.2017 12:59:43 TSI
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