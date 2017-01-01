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Bozuk olan Çamlık yolu yenilendi

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:53
Bozuk olan Çamlık yolu yenilendi
Bozuk olan Çamlık yolu yenilendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'ın Süleymanlı Mahallesinde Çamlık yolu olarak bilinen bölgede bakım onarım çalışması yaptı. Uzun yıllardır bozuk olan yolun yenilenmesi nedeniyle Mahalle Muhtarı Cemali Merter Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Akhisar'da Süleymanlı Mahallesinde çamlık yolu olarak bilinen ve piknikçilerin de yoğun olarak kullandığı yolda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Yıllardır bozuk olan yol, genişletme çalışmaların ardından, iş makineleriyle düzeltildi. Bölgede yürütülen çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Süleymanlı Mahalle Muhtarı Cemali Merter ile görüşen Ensivri, muhtarın taleplerini de dinleme fırsatı buldu. Çalışmalardan oldukça mutlu olduklarını belirten Süleymanlı Mahalle Muhtarı Cemali Merter, "Bu yol uzun zamandır bozuk olduğu için özellikle sürücülere zor anlar yaşatıyordu. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne talebimiz olmuştu. Bu talebimize kısa sürede cevap verilmesi bizleri mutlu etti" dedi.
Mahalle Muhtarı Merter, "Çalışmaların başlaması talimatını veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün başta olmak üzere, çalışmaların takipçisi olan Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri'ye ve burada çalışan ekiplere mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(SC-Y)

27.04.2017 13:02:05 TSI
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