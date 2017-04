YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bursa'da su çeşmeden içiliyor

BURSA (İHA) - Türkiye'nin en temiz içme suyu havzasına sahip Bursa'da su çeşmeden içiliyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine arıtma ve içme suyu tesislerini gezdirdi. BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı'nın ev sahipliğinde Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen tanıtımda, kuruluşundan bugüne kadar BUSKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu. 30 Mart 2014'deki yerel seçimlerle birlikte yürürlüğe giren Bütünşehir Yasası kapsamında Bursa'nın tamamının büyükşehir sınırlarına dahil olduğunu belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, sorumluluk ve görev alanlarının buna bağlı olarak bütün Bursa'yı kapsar hale geldiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla Bursa'nın geleceğine damgasını vurmaya aday büyük yatırımlara imza attıklarını vurgulayan Çetinavcı, "Bursa kullanım sırasına göre içme suyunu Nilüfer Çayı üzerinde kurulu Doğancı ve Nilüfer sarajları, Uludağ yamaçlarındaki pınar kaynakları ve Bursa ovasındaki yer altı kuyu sularından olmak üzere üç kaynaktan temin etmektedir. Bursa Ovası yer altı suyu rezervimiz yıllık 210 milyon metreküp, tahsis edilen miktar yıllık 55 milyon metreküp, kurulu gücümüz 55 milyon metreküp olup kuyu adedimiz 120'dir. Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi çıkışından şehre verilen su, güvenle ve sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesi için sürekli olarak belirli periyotlarda biyolojik, kimyasal ve fiziksel analizlere tabi tutulmaktadır. İçme suyu arıtma tesisinde 24 saat boyunca laboratuvarlardaki numune musluklarından alınan su 2'şer saatlik, günlük ve haftalık periyotlarla yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle incelenmekte ve denetim altında tutulmaktadır. Bununla birlikte içme suyu şebekemizin uç noktalarında içme suyu şebekemizden her iş günü 30 adet numune alınarak bakteriyolojik analizler yapılmaktadır. Yine her iş günü içme suyu şebekesinde 100 ayrı noktada serbest klor miktarı ölçülerek dezenfeksiyon sistemimiz kontrol edilmektedir. Ayrıca, şehrimizin tüm su kaynaklarından, 3 ayda bir kimyasal analizler, 6 ayda bir ağır metal analizleri, yılda 1 kez radyoaktivite analizleri yapılmakta olup dezenfeksiyon sistemimizin sürekliliği sağlanmaktadır" diye konuştu.

İçme suyunun "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" ile Avrupa Birliği (AB) Standardı, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Standardı ve TS 266 Standardı'na uygun olduğunu ifade eden ÇETİNAVCI, çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında Bursa'nın geldiğine dikkat çekti. Kuruluşlarından bugüne geçen süreçte 8076 kilometrelik içme suyu imalatı gerçekleştirdiklerine değinen Çetinavcı, içme suyu rehabilitasyonu ve yeni şebeke çalışmaları neticesinde, sudaki kayıp kaçak oranı Bursa'nın merkez ilçelerinde Avrupa standartları değeri olan yüzde 22,01'lere kadar düştüğüne işaret etti.

Bursa'daki yağmur suyu ve atık su giderlerini yüzde 100 oranında birbirinden ayrıştırdıklarına değinen Çetinavcı, bunun neticesinde kanal sularının dereleri kirletmesinin önüne geçtiklerine işaret etti. Bursa merkezdeki derelerin tamamına yakınının ıslah çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Çetinavcı, bugüne değin geçen süreçte; 8076 kilometrelik içme suyu, 4333 kilometrelik kanalizasyon hattı, 1495 kilometrelik yağmur suyu hattı ve 68 kilometrelik de dere ıslahı gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Gemlik Körfezi ve Nilüfer Çayı kirlilikten arınıyor

Gemlik Körfezi'nin ve Nilüfer Çayı'nın kirlilikten arındırılması çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğine işaret eden Çetinavcı, "Körfezdeki kirliliğin önüne geçebilmek için Küçükkumla, Gemlik, Kurşunlu ve Mudanya'da atık su arıtma tesisleri inşa ediyoruz. Buralardaki atık su arıtma tesislerimizi besleyecek kolektör imalatlarını tamamladık. Yine aynı şekilde Nilüfer Çayı'nın kirlilikten arındırılmasını sağlayacak Akçalar ve Nilüfer atık su arıtma tesislerini devreye alacağız. Bu tesislerimize şehrin batı yakasındaki evsel ve endüstriyel atıkları taşıyacak olan kolektör inşaatlarını büyük oranda tamamladık. Bütün bu çalışmalarımızı 1.5 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. 1.5 yıl sonra Gemlik Körfezi'nin her noktasında denize girilebileceği gibi Nilüfer Deresi de eski hayat dolu günlerine kavuşmuş olacak." dedi.

Atık su arıtma tesislerinden çıkacak atık çamurların bertaraf edilmesi ile yok edilmesi sırasında oluşacak ısıdan elektrik üretilmesini esas alan "Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi"nin Türkiye'de bir "ilk" olduğunu vurgulayan BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, tesis hakkında bilgi alabilmek için büyük şehirlere bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının kendilerini ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri, Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin ardından Doğu Atık Su Arıtma Tesisi ve BUSKİ SCADA Birimi'nde de incelemelerde bulundu.

